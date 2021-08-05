Іноземець вербував жінок для надання сексуальних послуг у Греції

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 38- річному громадянину Вірменії повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році чоловік організував незаконний «бізнес» з продажу громадянок України за кордон. Зловмисник підшукував у різних регіонах країни молодих жінок віком від 20 до 30 років та, знаючи про їх складне матеріальне становище, переконував дівчат у доцільності та вигідності заняття проституцією на території м. Афіни Республіки Греція.



«Підприємець» запевняв, що їм будуть надані гідні умови проживання, харчування та вільний вибір клієнтів, а також високу зарплатню — від 50 доларів США за одну годину надання сексуальних послуг. Крім того, правопорушник обідців жінкам, що їх документи начебто залишаться у них на руках та вони зможуть у будь-який момент повернутися до України.

Кошти щодо оплати витрат, пов’язаних з оформленням необхідних документів зловмисник отримував від замовників, які перебували у Греції, а за необхідності особисто супроводжував завербованих жінок до «покупців».

У липні 2021 року чоловік познайомився у ресторані м. Маріуполя з двома студентками та запропонував їм «роботу». 4 серпня 2021 року у м. Києві під час супроводження завербованих до автобусу Україна – Греція зловмисника затримано правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області спільно з ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури