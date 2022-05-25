Іноземець ввозив на Одещину товари для продажу під виглядом «гумдопомоги»

Чоловік у деклараціях вказував, що везе фрукти та овочі для громадської організації.

На Одещині поліція затримала іноземця, який ввозив на територію області товари для продажу, у деклараціях позначаючи їх як «гуманітарну допомогу».

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

«У митних деклараціях зазначав, що дана продукція завозиться як гуманітарна допомога для громадської організації. Під час огляду на митному контролі продукції вона відповідала заявленій — овочі та фрукти. Однак у подальшому правоохоронці перевірили інформацію щодо кінцевого отримувача. З’ясувалося, що громадська організація не замовляла та не отримувала від цього громадянина жодної гуманітарної допомоги. Ввезений таким чином товар реалізовувався на ринках регіону», — розповіли правоохоронці.

На порушника склали адмінпротоколи. Йому зарошує штраф у розмірі 100% від вартості перевезеного товару. // LB.ua