Іноземка хотіла приховати візит в Україну від коханого, а потрапила до поліції

Учора прикордонники Харківського загону припинили спробу незаконного перетинання державного кордону України іноземною громадянкою.

Так, в пункт пропуску для повітряного сполучення «Харків» прибула громадянка Марокко 2001 року народження. Іноземка планувала вилетіти з України рейсом «Харків-Стамбул».

Під час перевірки документів прикордонники виявили ознаки часткової підробки паспортного документа іноземної громадянки. Марокканка заклеїла у своєму паспорті сторінку із відмітками про перетинання державного кордону України ксерокопіями інших сторінок. Іноземна гостя пояснила, що нібито у такий спосіб намагалася приховати свій візит в Україну від хлопця, який очікує на неї вдома.

Наразі до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення відповідальність за яке, передбачена ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» ККУ. Для прийняття подальшого правового рішення громадянку Марокко передано співробітникам Національної поліції. // Вартові еспресо