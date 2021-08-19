Іноземця, якого застрелили вчора в Києві, двічі «втрачала» поліція

Громадянина Грузії Роберта Расояна (Кипшидзе), якого розстріляли 18 серпня в Дніпровському районі Києва, наші правоохоронці раніше двічі оголошували в розшук. Однак він все одно рвався в Україну – та так, що три місяці тому перетнув кордон під іншим ім’ям.

Детальніше про обставини резонансного злочину повідомляє OBOZREVATEL.

«Битва» в ресторані і втеча від поліціїЗа інформацією наших джерел, вперше в поле зору столичних поліцейських уродженець Тбілісі й громадянин Грузії Роберт Расоян потрапив у 2019 році – через місяць після того, як прилетів до України. Тоді йому було 27 років.

Расоян відпочивав із двома іншими іноземцями в дорогому ресторані на Печерську. Разом із ним були громадянин Вірменії Тенгіз Худоян і Німеччини – Даніель Рейнхард.

«Усі троє вказали мету приїзду в Україну – туризм. Але щонайменше двоє з них, Худоян і Расоян, були тісно пов’язані з криміналом. До речі, вони перетнули кордон в один день – 8 липня 2019 року. Німець прилетів на тиждень пізніше. Але всі троє жили в одному готелі «Верховина», – стверджує співрозмовник OBOZREVATEL у правоохоронних органах.

Компанія гуляла всю ніч, а рано вранці в ресторані сталася бійка. Троє іноземців щось не поділили з іншими відвідувачами ресторану. Двоє киян отримали поранення – «гарячі» іноземці використовували ресторанні ножі.

Про подію, щоправда, без імен, тоді повідомляла поліція Києва. За інформацією правоохоронців, постраждалі були доправлені в лікарню, а підозрювані в хуліганстві іноземці – затримані.

Слідчий відділ Печерського управління поліції тоді почав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Фігурантам було оголошено про підозру у вчиненні злочину й обрано запобіжний захід: 27-річному іноземцю, який безпосередньо завдавав удари ножем, – домашній арешт, а двох інших на час слідства відпустили під особисте зобов’язання.

Джерело стверджує, що під арештом перебував саме Роберт Расоян. Але чи то запобіжний захід згодом не продовжили, чи то він просто втік, але 17 вересня того ж року Расояна оголосили в розшук. Як і Худояна, і Рейнхарда.

Проте двох – Расояна і Худояна – з часом зняли з розшуку. «Можливо тому, що справу з тієї чи іншої причини (найімовірніше, не просто так) закрили», – вважає джерело.

Але через рік, у 2020 році, громадянина Грузії знову запідозрили в скоєнні вже іншого злочину і знову стали шукати. А потім… перестали.

Дивовижне везіння.

Зазначимо, що третій підозрюваний у бійні на Печерську досі висить у базі МВС – як особа, яка переховується від органів досудового розслідування.

Смертельна куля

22 травня 2021 року Роберт Расоян, за даними наших джерел, знову прилетів до України, але вже під іншим ім’ям. Прізвище змінилося на Кіпшідзе. Чим займався у Києві громадянин Грузії, точно не відомо, однак він оселився в багатоповерховому будинку на вул. Новаторів, 22-в.

За двадцять метрів від під’їзду його і вбили – це сталося близько 11 години 18 серпня.

Пораненого чоловіка, що лежав на асфальті, побачив водій, що проїжджав повз. Він зупинився і викликав поліцію, попросив прислати медиків. «Людина ще дихала, але поранення виявилося несумісним із життям», – пояснив наш співрозмовник.

За його словами, Роберт був сильно побитий. «Судмедекспертиза показала, що було кілька переломів щелепи, ножові поранення стегна, але смертельною виявилася випущена в живіт куля – вона пошкодила аорту, внаслідок чого сталася сильна кровотеча», – додав він.

Обставини резонансної НП у Дніпровському районі Києва досі мають білі плями. З ким зустрічався Роберт або ж виник вуличний конфлікт – поки невідомо. За інформацією джерел OBOZREVATEL, з місця вбивства зникли четверо чоловіків у темному одязі і в капюшонах. Їх зараз і розшукує поліція.