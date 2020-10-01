Іноземця затримали за надання хабаря працівнику СБУ

8000 гривень – саме такою сумою чоловік хотів підкупити службовця, аби той не перешкоджав незаконній легалізації громадян інших держав на території України. За скоєне затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва військової прокуратури Дарницького гарнізону та оперативного супроводження Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України в рамках контролю за вчиненням злочину щодо надання неправомірної вигоди оперуповноваженому СБУ затримано громадянина іншої держави.

Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу Країни.

«Нами задокументовано факт надання громадянином Узбекистану неправомірної вигоди в розмірі 8000 гривень старшому оперуповноваженому Служби безпеки України у місті Києві та Київській області за неперешкоджання перетину кордону до України іноземних громадян та їх подальшого перебування на території країни. У ході проведення першочергових слідчих дій гроші вилучили, а зловмисника затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві Максим Асланов.

Відділ комунікації поліції Києва