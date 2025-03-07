Намагався сокирою вбити знайомого: на Миколаївщині поліцейські затримали зловмисника

Після спільного розпивання алкогольних напоїв та конфлікту фігурант сокирою наніс декілька ударів знайомому по голові. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. Дії підозрюваного слідчі кваліфікували, як замах на вбивство. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Вчора, 5 березня, на спецлінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що вбив людину. Подія сталась в одному із сіл Березанської селищної територіальної громади.

На місце прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 8 Миколаївського райуправління та оперативники обласного главку поліції.

Правоохоронці з’ясували, що після спільного розпивання алкогольних напоїв 24-річний зловмисник сокирою наніс кілька ударів по голові та кінцівках товаришу. Після чого зі знаряддям злочину пішов та повідомив про вбивство правоохоронців. З місця події 25-річного потерпілого ушпиталили з травмами середньої тяжкості. Знаряддя злочину – сокиру поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Поліцейські доставили зловмисника до відділення поліції, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області