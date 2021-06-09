Інспектор столичного СІЗО намагався пронести наркотики на територію режимної установи

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру інспектору ДУ «Київський слідчий ізолятор» за фактом придбання, зберігання та спроби пронесення на територію режимної установи наркотичних, психотропних речовин у великих розмірах та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту серед утримуваних осіб (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 321 КК України).

Згідно здобутих в ході досудового розслідування доказів, інспектор слідчого ізолятора, з метою особистого збагачення, незаконно придбав великий обсяг наркотичних засобів та психотропних речовин, а також сильнодіючий лікарський засіб для подальшого їх збуту особам, які перебувають під вартою.

Використовуючи своє службове становище та будучи обізнаним з порядком проходження контрольно-пропускного пункту, інспектор намагався пронести заборонені речовини на територію режимної установи, однак був викритий правоохоронцями при перевірці особистих речей.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР та оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура