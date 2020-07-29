Інспектора Державної податкової служби в Луганській області судитимуть за одержання хабара 

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно інспектора одного з відділів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ Державної податкової служби в Луганській області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що у червні 2020 року співробітник податкової служби за невтручання у підприємницьку діяльність з реалізації тютюнових виробів отримав від приватного підприємця неправомірну вигоду у сумі 5 000 гривень.

Правоохоронці затримали податківця безпосередньо під час одержання хабара.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Прес-служба прокуратури Луганської області