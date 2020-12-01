Інспектора Галицької митниці затримали за систематичне хабарництво

Співробітники Служби безпеки України затримали інспектора митного посту «Яворів» Галицької митниці за систематичне отримання неправомірної вигоди від водіїв.

Як встановило слідство, посадовець організував корупційний механізм під час митного оформлення авто. За фіксовану суму коштів зловмисник забезпечував безперешкодний пропуск транспортних засобів через митний кордон.

Оперативники спецслужби задокументували, що протягом зміни митник отримував неправомірної вигоди від 60 тисяч гривень. На своїй посаді він пропрацював 1.5 місяця, за цей час задокументовано 15 його чергувань.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергового хабара.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Перевіряється причетність керівної ланки митного посту до корупційної діяльності.

Викриття зловмисника проводилось спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львів, під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за сприяння внутрішньої безпеки Галицької митниці.

СБУ