Інспектора митниці та митного брокера судитимуть за хабарництво

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно головного інспектора митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою), та стосовно митного брокера, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди в інтересах зацікавленої особи).

Слідством установлено, що у жовтні 2020 року співробітники митного поста «Могилів-Подільський» Подільської митниці створили умови, які унеможливили здійснення громадянином розмитнення легкового автомобіля.

Автовласнику було повідомлено, що для усунення перешкод він має передати митному брокеру грошові кошти в сумі 3500 грн для подальшої їх передачі працівникам митного поста. Отримавши гроші, брокер передала частину суми (1000 грн) головному інспектору митного поста, який мав пришвидшити та не створювати перешкод під час розмитнення транспортного засобу.

Про факт вимагання коштів громадянин повідомив правоохоронним органам.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводження УСБУ у Вінницькій області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури