Інспектори Держекоінспекції на Одещині вимагали 1500 доларів за ненарахування штрафу

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного із відділів та державного інспектора Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу за фактом вимагання та одержання 1500 доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що інспектори, під час проведення перевірки кафе-бару в центрі Одеси, вимагали та одержали від власника гроші за ненарахування йому штрафних санкцій за нібито встановлені порушення екологічного законодавства та невнесення припису на припинення роботи закладу.

Наразі обвинувачені звільнені з займаних посад.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури