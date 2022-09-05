Instagram-шахрайка з Дніпра обдурила понад 30 людей

Шахрайка з Дніпра під приводом продажу одягу в Instagram обдурила понад 30 людей.

Про рішення суду розповідає “Дніпро Оперативний“.

Одинока мати з Дніпра створила в соцмережі Instagram кілька інтернет-магазинів одягу. Свою злочинну діяльність вона вела на облікових записах:

km_odessa_7

7_km_odessa_7

7km_odessa_12

shmotki_plus_

odezha_shop_odessa

7_km_odessa_3

anna_tm_paraolise.

Жінка отримувала від покупців передплату за товар, який не збиралася їм відправляти. Таким чином вона обдурила 33 особи, які пересилали її карту від 300 грн до 3610 грн. Загальні збитки, які завдала шахрайка, оцінюють у кілька десятків тисяч гривень.

Як виявилося, жінка вже була раніше засуджена. Амур-Нижньодніпровський суд Дніпра визнав жінку винною у шахрайстві та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Також до вироку додали ще рік в’язниці за попередньою судимістю, тому сумарний термін для шахрайки становив 4 роки позбавлення волі.