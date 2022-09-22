Інтернет-шахраї ошукали чернівчанку майже на 13 тисяч гривень

Зловмисники створюють фішингові посилання з метою отримання інформації про банківські реквізити та конфіденційну інформацію. Як тільки громадяни заповнюють відомості, з їх електронних гаманців зникають заощадження.

Учора, 21 вересня, до поліції звернулася 30-річна жителька міста Чернівці, яка стала жертвою фішингової атаки. Жінка отримала повідомлення з недостовірним посиланням, перейшовши за яким здійснила авторизацію через мобільний застосунок. Буковинка ввела реквізити банківського рахунку та коди доступу, в результаті чого втратила 12 800 гривень.

Відомості про подію дізнавачі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

Поліцейські застерігають не варто відкривати посилання від незнайомих або малознайомих співрозмовників, проходити авторизацію на сторонніх сайтах, а також надавати платіжні дані. Саме таким чином на спеціально створених сайтах шахраї отримують доступ до ваших персональних даних.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області