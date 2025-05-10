«Інтернетспівмешканець» викрав у жінки 300 тисяч гривень та на таксі втік до Одеси

Жінка познайомилась з хлопцем на сайті знайомств. Через місяць спільного проживання, поки вона перебувала на роботі, він взяв її заощадження та втік до іншого міста. Слідчі оголосили фігуранту про підозру, на час слідства він перебуватиме під вартою.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що її співмешканець увечері не повернувся додому, при цьому, вона виявила відсутність значної суми коштів. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу та співробітників карного розшуку.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, правоохоронці розпочали комплекс невідкладних слідчих та розшукових заходів:

«Ми встановили, що жінка познайомилась з чоловіком на одному із сайтів знайомств. Через місяць спільного проживання в один із вечорів він не повернувся додому та перестав виходити на звʼязок. Згодом, вона виявила, що в неї зникли 300 тисяч гривень. Зловмисник взяв кошти, викликав таксі та поїхав до міста Одеси. Завдяки злагодженій та оперативній роботі ми через добу затримали чоловіка. Під час затримання у нього вилучили частину коштів, а інші він витратив на таксі та власні потреби».

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили 30-річному місцевому мешканцю про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав фігуранту запобіжний захід тримання під вартою, з можливістю внесення застави 302 тисячі 800 гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва