Інженера АТ «Одесагаз» затримано на одержанні 600 доларів хабаря

За процесуального керівництва прокурорів Суворовської окружної прокуратури м. Одеси викрито співробітника АТ «Одесагаз» на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

За даними слідства, інженер вимагав у громадянина 600 дол США хабара за уникнення штрафних санкцій під час заміни газового лічильника та відновлення газопостачання у приватному помешканні.

Правоохоронці затримали службовця «на гарячому» під час одержання неправомірних коштів.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури