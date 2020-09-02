Інженеру технагляду повідомили про підозру через неякісний ремонт столичного Русанівського каналу

Київською місцевою прокуратурою № 3 повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації у неналежному виконані своїх службових обов’язків, що потягнуло тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2019 років підрядною організацією за кошти столичного бюджету були проведені роботи з капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу вздовж вул. Флоренції.

Затверджуючи акти виконаних робіт, інженер технічного нагляду комунального підприємства не перевірив достовірність відомостей, внесених підрядником до офіційних документів, та підписав вказані акти попри те, що фактично роботи були здійснені не в повному обсязі.

Так, підрядником були завищені обсяги робіт з установлення огорож, улаштування люків, посіву газонів, встановлення дощувачів тощо.

Внаслідок таких неправомірних дій територіальній громаді міста Києва завдано збитків на загальну суму понад 1, 2 млн гривень.

Нагадаємо, в межах вказаного кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру екскерівнику підрядної організації, який вніс до офіційних документів неправдиві відомості.

Дії підрядника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Прес-служба прокуратури Києва