На Київщині 15-річного хлопця судитимуть за вбивство малолітньої подруги

Ювенальними прокурорами Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 15-річного мешканця Яготину за фактами умисного вбивства, закінченого замаху на зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років та таємного викрадення чужого майна (п.п.2,10 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 ч.4 ст.152, ч.1 ст.185 КК України).

Слідством встановлено, що у серпні минулого року фігурант провадження, напідпитку, почав домагатися своєї 12-річної подруги, з якою відпочивав на місцевому водосховищі. Отримавши відмову, він задушив дівчинку її ж ременем, після чого викрав у потерпілої мобільний телефон та покинув місце злочину.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури