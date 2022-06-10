У Києві затримали адвоката, котрий вимагав у жінки гроші за вплив на патрульних поліцейських

За 77 000 гривень правозахисник обіцяв, що чоловіка клієнтки не притягнуть до адміністративної відповідальності. Відтепер йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва надійшла інформація щодо факту прийняття неправомірної вигоди столичним адвокатом. У ході відпрацювання повідомлення слідчі Голосіївського управління поліції Києва спільно із працівниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві та за процесуального керівництва окружної прокуратури задокументували протиправні дії правозахисника.

Поліцейські встановили, що напередодні інциденту співробітники патрульної поліції склали відносно громадянина адміністративний протокол за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння. Після чого дружина керманича звернулась до адвоката за юридичною консультацією по справі.

Як розповів очільник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, правоохоронці викрили уродженця Донеччини, 1983 року народження, під час отримання частини грошей:

«З метою впливу на патрульних поліцейських та не направлення до суду адміністративного протоколу, адвокат вимагав у жінки 77 тисяч гривень. Ми викрили чоловіка під час отримання ним «авансу» за послугу у сумі 32 000 гривень. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З офісу адвоката ми вилучили отримані ним гроші».

Слідчі за процесуального погодження Голосіївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Також правоохоронці підготували клопотання до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до восьми років ув‘язнення із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва