Иранцы попытались попасть в Украину с липовыми паспортами, купленными за 11 тыс. евро

Пограничники обнаружили поддельные документы Италии и Австрии у трех иранцев. Отныне иностранцам на три года запрещен въезд в Украину.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службуа ГПСУ.

«Вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» обнаружили поддельные документы у трех иранцев. Во время проверки пассажиров, прибывших из Стамбула, которые транзитом через Киев направлялись на авиарейс в Вену, трое иностранцев — мужчина 1987 года рождения, женщина 1982 года рождения и 13-летняя девочка на контроль предоставили паспортные документы граждан Италии и Австрии», — сообщили в пресс-службе.

По информации пограничников, мужчина имел при себе заграничный паспорт и ID-карту гражданина Австрии, а жена девочка — документы на имя граждан Италии.

Отмечается, что экспертами по проверке документов было установлено, что загранпаспорта путешествующих поддельные — в них были заменены страницы с установочными данными граждан. Кроме того, полностью поддельными оказались и предъявляемые ими ID-карты.

«Впоследствии «нашлись» и подлинные документы путешественников — граждан Ирана. Иностранцы рассказали пограничникам, что приобрели подделки в Иране за 11 тыс. евро. Иранцам на три года запрещен въезд на территорию Украины, поддельные документы изъяты. Теперь им придется вернуться обратным рейсом в Турцию», — сообщили в пресс-службеа.

По данным ГПСУ, с начала года пограничники обнаружили почти 390 поддельных документов, кроме того 30 граждан при пересечении границы пытались воспользоваться чужими документами. Всего на территорию Украины было не пропущено более 3800 нелегальных мигрантов.