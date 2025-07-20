Іспит з водіння за 300 доларів: на Вінниччині задокументували спробу підкупу адміністратора сервісного центру МВС

Разом з реєстраційними документами дівчина передала екзаменатору хабар. Тепер їй загрожує кримінальна відповідальність.

Подія сталась 17 липня в місті Шаргород. До сервісного центру прибула 19-річна мешканка Могилів-Подільського району. Дівчина мала намір скласти практичний іспит з керуванням транспортним засобом. Перед початком іспиту, дівчина перебуваючи в службовому автомобілі Toyota, передала адміністратору реєстраційні документи, у які поклала 300 доларів.

Правопорушення задокументувала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Жмеринського райуправління спільно з працівниками УВБ у Вінницькій області ДВБ.

Грошові кошти вилучено.

За цим фактом розслідують провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області