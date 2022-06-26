Із виправної колонії у слідчий ізолятор: у Рівному жителя Полтавщини затримали за черговий грабіж

Раніше судимий 36-річний зловмисник, перебуваючи у місцях позбавлення волі, на шлях виправлення не став і вже наступного дня після звільнення знову пограбував жінку.



Учора, 24 червня, близько 04:40 до нацгвардійців, які патрулювали територію залізничного вокзалу Рівного, підійшла розгублена жінка. Вона повідомила, що декілька хвилин тому невідомий вирвав із її рук сумочку та втік. Потерпіла описала зовнішність грабіжника та вказала у якому напрямку він побіг. Вже за пів години патрульним поліцейським вдалося розшукати зловмисника в кущах за багатоповерхівкою на вулиці Небесної Сотні.



Слідчо-оперативна група Рівненського РУП встановила, що 73-річна жителька Житомирщини, приїхала на Рівненщину у санаторій. Поки з’ясовувала, яким транспортом краще туди доїхати, зловмисник її пограбував. В сумці знаходились документи, квитки на потяг, гаманець та інші особисті речі.

Грабіжником виявився 36-річний житель Полтавщини. Жіночу сумку та гаманець він встиг викинути, втім, під час поверхневої перевірки у нього виявили та вилучили викрадені речі потерпілої.

Слідчі Рівненського РУП затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом відкритого викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Крім того, Рівненським міським судом підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб із правом внесення застави в сумі 124050 гривень.

Як встановили поліцейські, зловмисник напередодні звільнився із виправної колонії, де відбув чотири роки покарання за вчинений грабіж та був звільнений умовно-достроково.

Втім, тепер йому загрожує чергове покарання — до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області