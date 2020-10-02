Из Житомирской колонии сбежал 20-летний заключенный (фото)

В Житомире утром 2 октября с-под стражи в исправительной колонии №4 убежал 20-летний парень, который отбывал наказание за кражу.

В колонии парень находился с августа 2019-го, отсидеть же ему оставалось еще два года. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По их словам, осужденный покинул исправительное учреждение через забор – прямо под вышкой у часового.

«Странно, что он с таким маленьким сроком пошел на побег. Причиной могли стать или притеснения, или долги», – подчеркнул источник.

Со своей стороны в отделе коммуникации полиции Житомирской области объявили о розыске беглеца.

Известно, что место отбывания наказания самовольно покинул Дорошенко Виталий Юрьевич, 23.12.1999 года рождения, житель г. Малин Житомирской области. В 2019-м парень был осужден к трем годам отбывания наказания по ст. 185 (кража) УК Украины.

На момент побега он был одет в куртку с капюшоном черного цвета и спортивные штаны.

«Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщите по номерам телефонов (0412) 40-74-75, 40-73-04, (093) 501-87-68, (096) 165 -27-86 или «102» или обратитесь в ближайшее отделение полиции», – призвали правоохранители.

Отметим, что Житомирская исправительная колония №4 – это учреждение среднего уровня безопасности с плановым наполнением 1850 человек. На сайте колонии указано, что в ней отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение, среди прочего, тяжких и особо тяжких преступлений .