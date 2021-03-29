Розбійник пограбував 88-річну жінку в Миколаєві

Зловмисник вломився до неї у квартиру, погрожував гострим предметом, а потім зачинив стареньку у ванній кімнаті та взяв найцінніше, що було у помешканні — ноутбук.

Ця подія трапилася в суботу ввечері. За першої можливості налякана жінка зателефонувала на 102. Вона розповіла, що невідомий йшов за нею з вулиці у під’їзд, а коли громадянка відчинила двері до своєї квартири — раптово напав на неї.

Уже невдовзі патрульні затримали чоловіка, схожого за описом заявниці. У нього була квитанція з ломбарду про отримання грошей за ноутбук. Ймовірного зловмисника передали слідчо-оперативній групі, яка з’ясовуватиме усі обставини.

Ми ж хочемо вкотре застерегти вас: найчастіше жертвами подібних злочинів стають підлітки та літні люди. Зловмисники обирають беззахисну людину, яка не зможе опиратися.

Дотримуйтесь кількох простих правил, щоб убезпечити себе

Не заходьте у ліфт/під’їзд будинку із незнайомцями, краще почекайте. Якщо в ліфт сідає незнайома людина, то не повертайтесь до неї спиною і стежте за її діями.

Повертаючись додому у вечірній та нічний час, намагайтеся йти освітленими та багатолюдними вулицями. У пізній час краще ходити там, де більше транспорту і перехожих.

Людина, яка до вас наближається, здається вам підозрілою? Перейдіть на іншу сторону вулиці, адже від раптового нападу вберегтися надзвичайно важко.

Якщо ви пізно повертаєтесь додому з роботи, чи гуляєте ввечері, не одягайте прикраси, або зніміть їх, щоб не привертати до себе увагу.

Сумку носіть на ремінці через плече, притискаючи до тіла.

Якщо на вас напали — запам’ятайте зовнішність зловмисника й негайно телефонуйте в поліцію.

Бережіть себе.

Патрульна поліція України