Изнасилование 13-летней девочки на Волыни: мать не верит, что дочь родила от отчима

13-летняя девочка, которая согласно тесту ДНК родила ребенка от своего 63-летнего отчима, рассказывала матери об изнасиловании, однако женщина не захотела об этом слышать.

Об этом говорится в сюжете «Секретных материалов».

«Он никогда не приставал к ней», – заявила она журналистам, отметив, что будет ждать его из тюрьмы.

Отмечается, что задержанный жил сразу с двумя женщинами и дочерью одной из них.

Первым в полицию о подозрительном поведении отчима девочки заявил и. о. председателя Рыковичевского поселкового совета Леонид Божик. По его словам, мужчина постоянно за ней наблюдал и приставал.

Сейчас он находится в СИЗО, а девочку с ребенком поместят в приют.

Изнасилование 13-летней девочки: детали

2 ноября стало известно, что в Волынской области взяли под стражу мужчину, который неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. В конце концов девочка родила от него ребенка.

По информации полиции, еще в июне 2020 года к ним поступило сообщение об обнаружении беременной 13-летней девочки по месту жительства одной из неблагополучных семей.

По указанному факту следователи открыли уголовное производство.

После проведения ДНК-экспертизы полицейские установили, что к изнасилованию девочки причастен ее 63-летний отчим.

УНИАН