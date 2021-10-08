К смерти нардепа Полякова может быть причастен криминальный авторитет

Сейчас эту информацию проверяет полиция.

Полиция проверяет возможную причастность криминального авторитета к смерти народного депутата Антона Полякова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

По ее словам, полиция проверяет информацию, обнародованную в Telegram-каналах, о том, что Полякова посадил в автомобиль такси один из криминальных авторитетов из санкционного списка СНБО.

Пока что по факту смерти Полякова начато производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «Естественная смерть».

По информации Telegram-канала «Монастырь» в такси Поляков сел не сам. Его посадил Руслан Джамбулатов, который считается криминальным авторитетом и состоит в санкционном списке СНБО. В то же время он на общественных началах является помощником народного депутата Анны Скороход, которая потеряла сознание сегодня в Раде. По предварительной информации, мужчину задержали правоохранители.