Двох чоловіків, які побили поліцейських у Коростенському районі, взято під варту без права внесення застави

За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури 36-річного та 37-річного чоловіків, які підозрюються у побитті поліцейських (ч. 2 ст. 345 КК України), взято під варту без права внесення застави.

Слідством встановлено, що під час несення служби в селищі Народичі Коростенського району працівники поліції зупинили автомобіль ВАЗ за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування поліцейські також виявили ознаки сп’яніння у водія.

Однак під час складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення (ст. 130 КУпАП), водій та інший чоловік, який проходив повз, раптово почали наносити удари поліцейським в різні частини тіла.

Вже наступного дня чоловікам повідомлено про підозру в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівникам правоохоронного органу. Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури