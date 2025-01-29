Кабмін не побачив підстав для санкцій проти Портнова

Денис Шмигаль у відповіді на петицію, яка набрала необхідну кількість підписів, щодо винесення на розгляд РНБО пропозиції про запровадження персональних санкцій проти Андрія Портнова заявив, що наразі немає підстав для їх застосування.

Про це йдеться у відповіді на петицію.

Зазначається, що за підсумками опрацювання доручення Мінекономіки дійшло висновку, що петиція не містить обставин, які могли б стати підставою для запровадження санкцій згідно із законодавством.

Денис Шмигаль також зауважив, що рішення США щодо введення санкцій не є юридичною підставою для їх застосування з боку РНБО.

Шмигаль зазначив, що петиція не містить відомостей, що свідчать про терористичну діяльність А. В. Портнова у значенні терміна “терористична діяльність” згідно зі статтею 1 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, що можуть розглядатися як підстави для застосування санкцій згідно із Законом.

Прем’єр-міністр зазначив, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, кожна особа, яка має інформацію, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, має право звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Петиція, в якій закликають винести на розгляд РНБО пропозиції стосовно запровадження санкцій проти ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова, набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Медіарух, медійні та громадські організації у спільній заяві закликали президента України Володимира Зеленського винести на розгляд РНБО пропозиції стосовно запровадження санкцій проти ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

Букви