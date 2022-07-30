На Херсонщині повідомлено про підозру у держзраді трьом працівникам поліції

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру у державній зраді трьом колишнім співробітникам поліцейського взводу охорони об’єктів та публічної безпеки Каховського районного відділу Управління поліції охорони (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у лютому 2022 року працівники поліції добровільно перейшли на бік ворога та погодились проходити службу в незаконно створеному окупаційною адміністрацією РФ органі – «Генический райотдел полиции ГУ МВД в Херсонской области».

Досудове розслідування здійснюється слідчими третього слідчого відділу територіального управління ДБР.

Офіс Генпрокурора