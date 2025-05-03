Канали зв’язку для запобігання корупції в сервісних центрах МВС

Чесно, прозоро та для людей. Сервісні центри МВС прагнуть створити максимально відкриту систему обслуговування та забезпечення громадян якісними державними послугами. На шляху до європейських цінностей, побудови демократичного суспільства та розвитку країни, в державних органах влади не має бути місця для корупції. І це залежить від кожного з нас!

Ми постійно працюємо над тим, аби сервіс та послуги у наших підрозділах були прозорими, зручними в отриманні та без зловживань як серед співробітників, так і відвідувачів. Ми завжди закликаємо не звертатись до будь-яких «посередників», які за «винагороду» обіцяють допомогти в отриманні послуг, що надають сервісні центри МВС.

Якщо ви стали свідком корупції чи неправомірного вимагання коштів за державні послуги, не мовчіть! Головний сервісний центр МВС реалізовує антикорупційні програми та своєчасно реагує на можливі факти, пов’язані з такими діями. Ми створили надійні канали зв’язку, розміщені на нашому сайті у вільному доступі, за якими можливо звернутись:

електронна пошта – [email protected]

номер телефону – (044) 272-45-06

електронна форма на сайті

Також можливо повідомити про корупційні дії управління запобігання корупції МВС України. Канали зв’язку для повідомлення про корупцію: телефон «спеціальної гарячої лінії»: (044) 254-73-94 та електронна пошта: [email protected].

Вчинення корупційних дій є протиправними та передбачає кримінальну відповідальність. Варто пам’ятати, що відповідальність передбачається як для тих, хто вимагає хабар, так і для тих, хто його пропонує.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті.

ГУ Національної поліції в Одеській області