Капремонт скверу зі збитками понад ₴700 тис.: повідомлено про підозру начальникові управління столичного комунального об’єднання 

До офіційних документів були внесені роботи, які взагалі не проводилися.

Викрили протиправну діяльність посадової особи оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції та прокурорами Солом’янської окружної прокуратури.

За даними слідства, між комунальним об’єднанням та комерційною структурою було укладено договір на проведення капітального ремонту одного зі скверів Солом’янського району. За виконані роботи на рахунки підрядної організації з місцевого бюджету були перераховані кошти в повному обсязі. Проте поліцейські встановили, що до офіційних документів вносилися роботи, які взагалі не були виконані. Знаючи про цей факт, комунальник підписав документи, на підставі яких комерційна структура отримала гроші. Внаслідок таких дій було завдано збитків на суму понад 700 тисяч гривень.

На підставі отриманих доказів начальникові управління комунального об’єднання поліцейські повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Крім того, провели санкціоновані обшуки за місцями роботи та мешкання причетних осіб.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України