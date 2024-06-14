Капремонт столичного скверу зі збитком у понад ₴1,3 мільйона – двом експосадовцям «Київзеленбуд» повідомлено  про підозру

Колишні працівники керівної ланки зазначеного комунального об’єднання внесли до звітних документів недостовірні відомості щодо кількості задіяних будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт. За розтрату державних коштів фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили злочинну діяльність зловмисників слідчі Дарницького управління поліції спільно з співробітниками Управління стратегічних розслідувань м. Києва та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури.

Як розповів слідчий Дарницького управління поліції Максим Манукян, між комунальним підприємством «Київзеленбуд» та будівельною фірмою було укладено договір підряду про капітальний ремонт місцевого скверу:

«Один з посадовців супроводжував та контролював хід виконання робіт, а інший підписав акти про їх виконання. Але, за результатами проведення технічного нагляду зазначеного об’єкту, було встановлено, що кількість залучених будівельних матеріалів та обсяги виконаних монтажних робіт були значно завищені. Згідно висновків судової будівельно-технічної та економічної експертиз державному бюджету спричинено збитків на суму понад 1,3 мільйони гривень».

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі повідомили підозру експосадовцям за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата бюджетних коштів, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Відповідальність передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Крім того, правоохоронці встановили, що відносно підозрюваних наразі у районних судах міста Києва розглядаються обвинувальні акти за інші посадові злочини – фігурантів обвинувачують у підробці документів, шахрайстві та службовій недбалості.

Відділ комунікації поліції Києва