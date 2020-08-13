Касир ломбарду підозрюється у заволодінні майже 75 тис. грн.

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру колишній службовиці одного з ломбардів м. Харкова за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, та складанням службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що касир-експерт одного з ломбардів м. Харкова, починаючи з лютого 2020 року, виготовляла договори про надання фінансового кредиту від імені клієнтів про нібито передачу металевих виробів під виглядом виробів з дорогоцінних металів. Маючи доступ до грошових коштів, які знаходились у касі ломбарду, жінка заволоділа майже 75 тис. грн.

Наразі досудове розслідування триває, стосовно підозрюваної особи обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Встановлюються всі обставини справи та можливі інші випадки злочинної діяльності зазначеної службовиці.

Досудове розслідування здійснює СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — СПП Київського ВП ГГУНП в Харківській області.

Санкція статі передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області