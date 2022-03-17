Поліцейські Закарпаття вилучили для потреб ЗСУ ще дві вантажівки, якими перевозили нелегальну деревину

Сьогодні, 17 березня, зранку в селі Ганичі співробітники групи швидкого реагування Тячівського районного відділу поліції під час патрулювання зупинили для перевірки два вантажні автомобілі, якими перевозили деревину.

Керували транспортними засобами двоє жителів села Красне. На вимогу правоохоронців чоловіки не змогли одразу надати дозвільних документів щодо походження вантажу, а коли все ж таки пред’явили, то їх достовірність викликала сумніви у поліцейських. Для документування на місце події прибула слідчо-оперативна група.

Працівники поліції прийняли рішення вилучити вантажівки та передати їх на потреби військових Збройних сил України.

Окрім цього, за фактом використання фігурантами завідома підробленого документа слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області