Після телефоннного спілкування з псевдобанкіром жінка втратила понад 30 тисяч гривень

Черговий факт шахрайства задокументували працівники відділення поліції № 1 ( м. Тернопіль ) вчинений щодо мешканки села Петриків. Після спілкування з додзвонювачем з її карткового рахунку зникла чимала сума.

Потерпіла розповіла правоохоронцям обставинам події: до неї зателефонував невідомий та представився співробітником фінустанови. Він зазначив, що в банківській системі відбувається перепис інформації й аби не відбулося автоматизоване блокування рахунку, необхідно зазначити персональні дані. Жінка зробила те що її попросили. Однак за деякий час вона отримала сповіщення про списання заощаджень в розмірі 31 800 гривень.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аби не потрапити на гачок такого роду шахраїв, поліцейські радять бути уважними. Працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про пароль та особисті дані. У разі такої ситуації і коли названий працівник дзвонить зі звичайного номера мобільного телефону, завершуйте розмову і передзвоніть за номером банку.

Якщо ви все таки потрапили на гачок шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області