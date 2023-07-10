На Закарпатті оголосили підозри контррозвідникам, які п’яними викрали та катували генерала СБУ

На Закарпатті службовці контррозвідки СБУ викрали та катували колишнього ректора академії Служби безпеки 62-річного генерала Віктора Мікуліна. Сам він стверджує, що нетверезі контррозвідкники намагались вибити з нього зізнання у шпигунстві на користь Угорщини. Першим про цей інцидент ще 24 червня повідомив журналіст і депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола у Telegram. За його даними, у побитті брали участь троє співробітників СБУ, серед яких начальник 4-го відділу управління військової контрозвідки Закарпаття, полковник Андрій Панарін.

Офіційно ані поліція, ані військова прокуратура, ані ДБР про цей інцидент не повідомляли. Про деталі цієї справи стало відомо з ухвали Ужгородського міськрайонного суду про обрання запобіжних заходів підозрюваним. У матеріалах справи вказано, що одним із підозрюваних у побитті та викраденні генерала є старший оперуповноважений одного з відділів департаменту військової контррозвідки СБУ, майор Юрій Рубіш, родом із Страбичового Мукачівського району Закарпатської області. Відомо, що він служить у СБУ із 2021 року й призначений на нову посаду у травні 2023 року.

За версією слідства, 23 червня Юрій Рубіш разом із іншими співробітниками СБУ відпочивав у готельно-ресторанному комплексі «Три Туза», що у селі Велика Добронь неподалік Мукачева. Власники ресторану, які проходять у справі як свідки, стверджують, що того дня компанія замовляла в закладі алкоголь.

Близько 16:10 Юрій Рубіш підійшов до компанії за сусіднім столиком, де відпочивав екс-ректор академії Служби безпеки, генерал Віктор Мікулін, разом із двома громадянами Словаччини та уродженцем Йорданії. Представившись співробітником СБУ, він попросив надати документи для перевірки. Віктор Мікулін стверджує, що Юрій Рубіш був нетверезим, тому підійшов до столика, за яким сиділи його побратими, та попросив його заспокоїти, адже як колишній співробітник СБУ він вважав такі дії майора протиправними.

Після цього між обома компаніями почалась бійка, Віктор Мікулін пішов на парковку, де майор його наздогнав і побив. Тоді до них підійшов чоловік із компанії співробітників СБУ, якого свідки опізнали як полковника одного з відділів департаменту військової контррозвідки СБУ, та намагався вибити зізнання в тому, що Віктор Мікулін нібито працює на угорські спецслужби. У процесі побиття він забрав його мобільних телефон і документи.

Пізніше Юрій Рубіш викликав до ресторану водія службового автомобіля Renault Duster та разом зі спільником затягнув Віктора Мікуліна на заднє сидіння й поїхали в напрямку Ужгорода. В автомобілі співробітники СБУ продовжували бити чоловіка з вимогою зізнатися в шпигунстві, видати паролі і явочні квартири та розблокувати особистий телефон. У цей час свідки викликали на місце інциденту поліцію.

Невдовзі службовий автомобіль СБУ зупинився на узбіччі біля села Холмок, куди під’їхав автомобіль Škoda Octavia, із якого вийшов не встановлений слідством чоловік і одягнув на голову Віктора Мікуліна картонну коробку. Невдовзі вони приїхали в подвір’я будинку на околиці Ужгорода, навпроти спорткомплексу «Зінадін», де знову його побили й відвезли в Чоп. Близько 18:00 чоловіка відпустили.

Після цього Віктор Мікулін звернувся поліцію та лікарню. Він стверджує, що в медзаклад до нього приходили підозрювані та погрожували, після чого він викликав поліцію. За показами свідків, усі учасники інциденту є співробітниками СБУ й того дня були нетверезими. Водій службового автомобіля в суді підтвердив обставини подій, втім стверджує, що пильнував дорогу й не бачив, щоб Віктора Мікуліна в автомобілі били.

23 червня слідчі Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 127 (викрадення людини), ч. 2 ст. 146 (катування), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. 30 червня Юрію Рубішу та його спільнику, уродженцю Кременчуга, начальнику відділу одного з управлінь військової контррозвідки СБУ, повідомили про підозру за цими трьома статтями, сукупно їм заражує до 12 років позбавлення волі.

3 липня Ужгородський міськрайонний суд розглядав клопотання слідчого прокурора про запобіжні заходи. Прокурор просив на час досудовго слідтсва відправити Юрія Рубіша в СІЗО через ризик утекти за кордон чи впливати на свідків. Адвокат просив про менш суворий запобіжний захід, оскільки Юрій Рубіш має на утриманні двох неповнолітніх дітей та батьків із інвалідністю. Зрештою суд клопотання прокурора задовольнив та обрав майору запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці без права внесення застави. Цю ухвалу він оскаржує в Закарпатському апеляційному суді. У клопотанні про арешт підполковника суд відмовив, оскільки він лікується у стаціонарі Берегівської лікарні імені Берталона Ліннера.

Зазначимо, що Віктор Мікулін родом із села Свобода на Закарпатті. Із 1988 року працював суддею військового трибуналу Усурійського гарнізону Приморського краю. З 1992 й до 2010 року служив в органах СБУ, упродовж 2006-2009 років був ректором Національної академії Служби безпеки. ІЗ 2010 року став членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Із січня 2016 року до 22 липня 2019 року був заступником голови Закарпатської ОДА. // Zaxid.net