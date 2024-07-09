Катували та намагались вивезти в лісосмугу – бидло і Шепетівська «відьма»

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річному чоловіку та 35-річній жінці у катуванні, погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі людини та порушенні недоторканності житла (ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України).

Події стались 7 червня в с. Чотирбоки, що на Шепетівщині.

За даними слідства, перебуваючи напідпитку, підозрювані прийшли до будинку односелиці, почали стукати у вікна та вибили двері.

Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством та навіть завдали декілька ножових поранень.

Ігноруючи благання останньої припинити знущання, чоловік вкотре вдарив її кулаком в обличчя, від чого вона втратила свідомість. Зловмисники виволокли її на вулицю та поклали в багажник автомобіля, з метою вивезти в лісосмугу та продовжити катування.

На щастя, коли підозрювані ломились в оселю, потерпіла встигла викликати правоохоронців, які прибули вчасно та затримали кривдників.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Хмельницька обласна прокуратура