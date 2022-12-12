У Дніпрі озброєний грабіжник напав на жінку

У Дніпрі озброєний чоловік напав на 27-річну жінку та пограбував її.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Ввечері 8 грудня у провулку Крамському чоловік з ножем та пістолетом напав на жінку. Він почав їй погрожувати зброєю. Нападник змусив постраждалу віддати йому всі гроші та мобільний телефон. Після чого він втік.

Дніпрянину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.