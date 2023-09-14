у києві судитимуть чоловіка, який вдарив і пограбував незнайомця

Під час нападу зловмисник відібрав у чоловіка мобільний телефон, але розпорядитись чужим ґаджетом не встиг, оскільки його затримали правоохоронці. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне раніше судимому киянину загрожує до десяти років в’язниці.

Наприкінці серпня до столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в під’їзді будинку на вулиці Тампере його пограбував невідомий. Чоловік розповів, що зловмисник зненацька його вдарив, вихопив з рук мобільний телефон та втік. Тоді слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції задокументувала злочин і правоохоронці розпочали пошук грабіжника.

Оперативні працівники провели низку розшукових заходів та менше ніж за годину затримали підозрюваного. Зловмисником виявився раніше судимий за майнові злочини киянин, 2000 року народження, який мав намір здати чужий телефон до ломбарду. Під час поверхневої перевірки поліцейські вилучили речовий доказ для проведення необхідних слідчих дій, а чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний із насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт для розгляду справи по суті. На час слідства порушник перебував під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва