У Харкові повідомлено про підозру «мінеру» вокзалу

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що 16 грудня близько 13 години на лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що замінував залізничний вокзал.



Правоохоронці провели ретельну перевірку приміщення вокзалу та привокзальної території, у ході якої вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили.

Встановлено, що телефонний виклик здійснив раніше судимий 35-річний мешканець Миколаївської області. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Мобільний телефон, з якого чоловік зробив виклик, вилучено.

17 грудня чоловіку повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури