За первые три месяца 2021 года на украинских журналистов нападали 21 раз

Это на треть больше, чем за аналогичный период 2020 года

За первые три месяца 2021 года украинские журналисты 21 раз подвергались физической агрессии во время работы. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает Информатор.

«Больше всего инцидентов произошло в феврале — четырнадцать, три случая задокументировано в январе и четыре — в марте. В основном это инциденты, связанные с агрессивным препятствием выполнению редакционных заданий работниками СМИ и журналистами-фрилансерами. Обстоятельства отдельных атак свидетельствуют об умышленном намерении мести за публикацию «неудобных» материалов», — сообщил Томиленко.

Также он рассказал, как журналистке Ольге Ферар разбили стекло автомобиля, основателю портала «dtp.kiev.ua» Владиславу Антонову подожгли автомобиль, а журналисту и активисту Артему Соценко из Донецкой области бросили зажигательную смесь на забор возле дома. Жестокое избиение журналиста чиновником зафиксировано в Черкассах, в Киеве телеоператора укусили за руку, в Бердянске — плевали в лицо, а в Виннице журналисту сломали палец.

В НСЖУ возмущены значительной физической агрессией по отношению к журналистам, хотя и отметили оперативное реагирование полиции на такие случаи.

«Фактически за первые три месяца этого года на журналистов атак совершено на треть больше, чем в 2020 году. В обществе растут радикальные настроения, есть напряжение из-за карантина, но избиение и запугивание журналистов — это грубое препятствование, которое должно однозначно наказываться. Национальная полиция оперативно начинает расследование атак на работников СМИ, есть уже и успешные прецеденты наказания, но профессия журналиста в Украине остается опасной и беззащитной», — отметил глава НСЖУ.