Катування з його подальшим приховуванням — підозрюють поліцейського та судово-медичного експерта

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру оперуповноваженому одного з відділів поліції ГУНП в області за фактом катування (ч. 2 ст. 127 КК України) та судово-медичному експерту за фактом завідомо неправдивого висновку, поєднаного з обвинуваченням у тяжкому злочині (ч. 2 ст. 384 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року на території одного з районів області вбито чоловіка. З метою розкриття злочину на місце вбивства прибули правоохоронці, де при спілкуванні зі свідками дізнались, що померлий чоловік товаришував з місцевим мешканцем.

З метою найшвидшого розкриття вбивства заступник начальник одного з відділів поліції ГУНП в області та оперуповноважений вирішили використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка до злочину. Ввечері того самого дня вони приїхали до чоловіка, надягнули на чоловіка кайданки, доставили до відділу поліції, де упродовж тривалого часу почергово били його заповненою водою пластиковою пляшкою.

Крім того, встановлено, що судово-медичний експерт склав та надав органу досудового розслідування завідомо неправдиві висновки судово-медичної експертизи, в яких умисно не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, спричинених чоловіку працівниками поліції.

6 січня 2021 року оперуповноваженому та судово-медичному експерту повідомлено про підозру.

Санкція ч. 2 ст. 127 КК України, яка інкримінується оперуповноваженому, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Судово-медичному експерту загрожує покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, та Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: як повідомлялось раніше, 30 вересня 2021 року у вказаному кримінальному провадженні заступнику начальника одного з відділів ГУНП в області повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127 КК України.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури