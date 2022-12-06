За махінації з лісодеревиною на суму понад ₴32 млн. на Вінниччині судитимуть посадовців лісгоспу  

До складу організованої злочинної групи входило 10 учасників – посадовці лісгоспу та місцеві мешканці. Справа стосовно сімох фігурантів вже розглядається в суді.

В ході проведення заходів з викриття правопорушень в лісовій сфері оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями задокументували діяльність злочинної групи.

Організували її посадові особи одного з лісових господарств Вінницької області та залучили ще сімох громадян. Фігуранти налагодили «схему» з реалізації необлікованої лісопродукції, а також збут якісної деревини за заниженими цінами. В результаті такої діяльності державі було завдано збитків на суму понад 32,5 млн грн.

Наразі обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи з міжрегіональними зв’язками скеровано до суду. Посадовцям лісгоспу інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Раніше до суду була скерована справа стосовно сімох учасників цієї ОЗГ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України