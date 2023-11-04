Повідомлено про підозру брату олімпійського чемпіона Сергія Бубки

Служба безпеки України оголосила про підозру Василю Бубці у співпраці з окупантами “ДНР”. Йдеться про брата олімпійського чемпіона Сергія Бубки.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише УНН.

«… підозрюється у організаційному та іншому сприянні діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України;

у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України», – йдеться в повідомленні про підозру.

Слідство встановило, що Василь Бубка після окупації Донецька у 2014 році перереєстрував свою компанію «Монблан» в так званому “податковому органі ДНР”. Він розумів, що кошти з податків будуть спрямовані на терористичні дії з боку окупаційної тимчасово окупованої Донеччини.

У період з 2014 по 2023 роки він сплатив певні податки, збори та мито в бюджет так званої “ДНР”. Таким чином він обгрунтовано підозрюється за фактом сприяння діяльності терористичної організації.

У 2023 році він знову перереєстрував свою компаніювже за законодавством рф та уклав кілька договорів з незаконними “органами влади” на окупованій території та постачав їм моторне паливо.