Поліцейські затримали чоловіка, який обікрав у Києві тату-салон

Фігурант раніше працював у тату-салоні, де встиг зробити дублікат ключів. Звільнившись, обікрав майстерню, але скористатися викраденим майном не встиг – був затриманий працівниками поліції. За вчинене йому загрожує до восьми років за ґратами.

До Шевченківського управління поліції звернувся власник тату-салону та повідомив про крадіжку – з майстерні зникли техніка для нанесення татуювань та інші речі. Оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу управління поліції встановили особу зловмисника, ним виявився 23-річний колишній працівник салону.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Анастасія Футоряніна, слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми встановили, що зловмисник раніше працював у вказаному тату-салоні та нещодавно звільнився. Напередодні звільнення він потайки зробив дублікат ключів та через декілька днів після звільнення вранці, перед початком робочого дня за допомогою дублікатів відчинив майстерню, звідки викрав інструменти для нанесення тату та іншу техніку. Оперативники карного розшуку того ж дня розшукали та затримали зловмисника й вилучили у нього викрадені речі, які повернули власнику».

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, повідомили зловмиснику про підозру у за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва