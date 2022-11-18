Поліція Павлограда викрила двох колаборантів

Місцеві жителі публікували дописи на підтримку дій російської влади та возвеличували збройні сили країни-агресора. Інформацію поширювали на особистих сторінках у заборонених в Україні соціальних мережах.

Протиправну діяльність чоловіків викрили поліцейські кримінальної поліції Павлоградського районного відділу поліції. Усі дії проводились під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

16 та 17 листопада дізнавачі сектору дізнання спільно з поліцейськими кримінальної поліції провели за місцем мешкання фігурантів санкціоновані судом обшуки та вилучили комп’ютерну техніку.

Чоловіків доставили до Павлоградського районного відділу поліції для встановлення всіх обставин злочину.

Найближчим часом фігурантам буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції