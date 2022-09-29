Катував та залякував людей на Херсонщині – повідомлено про підозру експравоохоронцю

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому співробітнику ГУ МВС України в Донецькій області за фактом державної зради та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ексміліціонер з Маріуполя, який звільнився з правоохоронних органів у 2014 році, добровільно перейшов на біг ворога та вступив на службу до військового підрозділу ЗС РФ. Він обійняв посаду заступника так званого «коменданта – начальника гарнізону» окупаційних військ, який дислокувався на території смт. Лазурне. До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

Чоловік схиляв до співпраці з окупаційною владою РФ представників українських держорганів та органів місцевого самоврядування, які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Спільно з представниками збройних сил, спецслужб, правоохоронних органів РФ катував та залякував людей, незаконно захоплював нерухомість.

Встановлено, що на початку квітня підозрюваний разом з військовими держави-агресора затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району та місцевого підприємця. Тривалий час чоловіків утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від них вимагали надати інформацію щодо проукраїнських активістів, місцевих мешканців, які можуть співпрацювати і надавати інформацію співробітникам СБУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за процедурою in absentia здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора