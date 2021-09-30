Катував заради зізнання у вбивстві — повідомлено про підозру підполковнику поліції

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника одного з відділів поліції Чугуївського районного управління поліції ГУНП в області за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року на території одного з районів області вбито чоловіка. З метою розкриття злочину на місце вбивства прибув вказаний підполковник поліції разом з іншими правоохоронцями.

При спілкуванні зі свідками, підполковник поліції дізнався, що померлий чоловік товаришував з місцевим мешканцем. З метою найшвидшого розкриття вбивства поліцейський вирішив використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка до злочину.

Ввечері того самого дня підполковник поліції разом з іншими правоохоронцями приїхали до чоловіка.

Побачивши, що чоловік вже спить, поліцейський почав бити його дерев’яною палицею по спині, після чого притиснув його голову до подушки, щоб чоловік не міг дихати.

Після цього правоохоронці надягнули на чоловіка кайданки, доставили до відділу поліції, де упродовж тривалого часу почергово били його заповненою водою пластиковою пляшкою.

30 вересня 2021 року заступнику начальника одного з відділів поліції Чугуївського районного управління поліції ГУНП в області повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному та відсторонення від займаної посади.

Крім того, встановлюються інші співучасники зазначеного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури