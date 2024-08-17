У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився вбивством

Правоохоронці в межах розпочатого кримінального провадження з’ясовують мотиви нападника та обставини скоєного злочину. Порушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Сьогодні вдень до поліції столиці надійшло повідомлення, що у Деснянському районі відбулася бійка між двома чоловіками, у результаті якої один з учасників конфлікту від отриманих травм помер, інший – втік з місця події. На його пошуки було негайно орієнтовано працівників Деснянського управління поліції та патрульних поліцейських.

У результаті проведених заходів, менш ніж за годину, правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився – 38-річний місцевий мешканець, який перебував в стані алкогольного сп’яніння – прилад «Драгер» показав 2,61 проміле.

За вказаним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України – вбивство. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі слідчі готують йому повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва