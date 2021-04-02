Керівника луганського підприємства підозрюють у фінансуванні окупаційної адміністрації РФ та її силових структур

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику виробничого підприємства на території окупованого міста Луганська.

Голові наглядової ради підприємницької установи інкримінується фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 110-2 КК України). На даний час її оголошено у розшук.

За даними слідства, у 2015 році підозрювана зареєструвала в так званих «державних органах» окупаційної адміністрації Російської Федерації публічне акціонерне товариство, яке раніше функціонувало під іншою назвою. Підприємство дотепер займається виробництвом та реалізацією продовольчих товарів на непідконтрольній органам державної влади території Луганської та Донецької областей, а також поставками до РФ через неконтрольовану ділянку державного кордону України – пункти пропуску «Ізварине» та «Довжанський».

Частина коштів, отриманих від реалізації продукції у вигляді «податків», перераховується до так званого «бюджету ЛНР». Обсяг фінансування окупаційної адміністрації Російської Федерації, підконтрольних їй силових структур та незаконних збройних формувань лише за останній період становить близько 1 млн грн, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури