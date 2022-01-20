Керівника підприємства підозрюють у незаконному зберіганні та використанні радіоактивних матеріалів

Без передбачених законодавством дозвільних документів підприємство імпортувало на територію України та незаконно зберігало джерело іонізуючого випромінювання у вигляді капсули. Надалі зловмисники систематично надавали послуги, використовуючи цей радіоактивний матеріал. Наразі встановлено, що загальна вартість наданих послуг складає понад 20 мільйонів гривень.



Працівники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України встановили, що у вересні 2018 року у Києві керівництво одного з підприємств, що надає послуги з промислово-геофізичних досліджень, імпортувало та зберігало на території України джерело іонізуючого випромінювання у вигляді капсули з нейтронним джерелом. При цьому зловмисники не мали передбачених законодавством дозвільних документів на поводження з вказаними радіоактивними матеріалами.

Варто зазначити, що, згідно із Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань здійснюються з дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби та інших державних органів.

Водночас, відповідно до основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, джерело іонізуючого випромінювання не може бути предметом купівлі, імпорту, експорту, продажу, займу, оренди, володіння, використання, отримання, передачі, розміщення на земельній ділянці, установки, введення в експлуатацію, експлуатації, обслуговування, перевезення, зберігання чи захоронення, якщо це не відповідає вимогам санітарного законодавства.

Проте, як встановили поліцейські, упродовж 2018-2021 років підприємство систематично, без передбачених законодавством дозвільних документів, використовувало цей радіоактивний матеріал при наданні послуг з проведення промислово-геофізичних досліджень свердловин на території Харківської, Полтавської, Київської та інших областей. Загальна вартість наданих послуг складає понад 20 мільйонів гривень.

19 січня слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру керівнику підприємства у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 265 (Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України. Йому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8-ми до 15-ти років.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до вказаного правопорушення. Досудове розслідування триває.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Департаменту забезпечення діяльності,

пов’язаної з небезпечними матеріалами)